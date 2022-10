»

(Lien direct) HELVELLYN (Black Metal, Angleterre) sortira son premier longue-durée The Lore of the Cloaked Assembly le 4 novembre sur Purity Through Fire. Tracklist :



1. The Lore Of The Cloaked Assembly

2. Sacrilegious Violations

3. Sacrilegious Violations Pt 2

4. Reign Upon Ruby Skies Of Noose

5. Never Ending Moonlit Spires

6. To Walk The Corridors Of Pestilence

7. Vlkodlak Battalion

8. Unholy Voyage *Bonus Track*