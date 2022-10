»

(Lien direct) FELL RUIN (Black/Doom, USA) propose à cette adresse le titre "The Burning Spire" issu de son nouvel album Cast in Oil the Dressed Wrought dont la sortie est programmée pour le 11 novembre via Death Psalm. Tracklist :



1. Fixation

2. Cast in Oil the Dressed Wrought

3. Stain the Field

4. Patronage of the Gutted Man

5. The Burning Spire

6. Sightless Amongst the Weavers