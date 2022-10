»

(Lien direct) DEATH WORSHIP (Black / Death Metal, Canada) sortira à l'occasion du NWN! Fest Volume VI qui se tiendra les 2 et 3 décembre à Tijuana au Mexique un nouveau EP intitulé Reaping Majesty. En voici un extrait avec le titre "Reaped Through Violence"



01. Reaped Through Violence

02. Mass Murder Majesty

03. Superion Rising

04. Slaughtersiege

05. Holocaust Altar

06. The Poisoned Chalice



Reaping Majesty by Death Worship