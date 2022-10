»

(Lien direct) CARNAL SAVAGERY (Swedeath, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Worm Eaten qui sortira le 25 novembre via Moribund Records. L'ensemble s'écoute ici :



1. Masticating Maggots

2. Baptized In Mutilated Innards

3. Edible Cranium

4. Disemboweled

5. Return Of The Rotten Dead

6. Worm Eaten

7. Revel In Madness

8. Inhuman Sacrifice

9. Perpetual Suffering

10. Miasma Of Putrid Decay

11. Evil Incarnate

12. Slaughtered Dead