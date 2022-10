»

(Lien direct) REIGN (Hardcore/Metal, France) a publié une "lyric video" pour le titre "Immersed In Thought" tiré de son premier EP du même nom.



Formé par des vétérans de la scene marseillaise (ayant officié dans des groupes comme Martyrs, Unfit ou encore None Shall Be Saved), Reign est né durant le Covid. Les membres du groupe, tous des artistes tatoueurs nationalement reconnus, avaient besoin d'un exutoire artistique durant cette période qui a signé l'arrêt complet de leur activité.



Très rapidement le combo a enregistré un EP 4 titres dont deux morceaux "I Look A Bit Vague Today" et "Immersed In Thought" sont déjà disponibles sur toutes les principales plateformes de streaming.



La formation se prépare actuellement à effectuer des dates en France et en Europe, ainsi qu'à presser et distribuer l'EP au format vinyl (en autoproduction, afin de maintenir l'intégrité artistique du projet).



FFO: Kickback, Integrity, The Secret, Gaza, END.



Line-up:



Guy Guy: Vocals

Nachos: Guitars / Backing Vocals

Fanny: Bass / Backing Vocals

Tchang: Drums