(Lien direct) CURSED EXCRUCIATION (Black/Death, Brésil) sortira son premier long-format Arcane Diabolism le 13 janvier via Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. The Call... (Intro)

2. Initiation (The Oath of Darkness)

3. Goetic Glorification

4. The Sorcerer of Antioch

5. Daughters of Nyx

6. Beast of Fire

7. Black Altar Sacrifice

8. The Rapture (Outro)