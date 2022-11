»

(Lien direct) METALEARTH FESTIVAL dont Thrashocore est partenaire aura lieu les 14 et 15 avril 2023 à l'Espace Léo Ferré. Voici l'affiche complète avec HatcH, Despite The End, Nothing But Echoes, Fractal Universe, Depressive Witches, FT-17 et Witches.



Visuel signé Flow de Chromatorium Music ! Le thème écologique 2023 est la sixième extinction des espèces vivantes et le loup des Monts d'Arrée. Asso(s) invitée(s) et programme des animations pas encore connus.



Billetterie en ligne à cette adresse.