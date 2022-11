»

(Lien direct) One Nightmare Unto Another, le deuxième album de PROFANE ORDER (Black / Death, Canada) sortira le 1er mars 2023 sur Nuclear War Now! Productions. En voici deux extraits avec les titres "In The Shadows Of The Past" et "No Light Here" :



01. In The Shadows Of The Past

02. No Light Here

03. A Somber Passage

04. Suppression

05. Pernicious Scum

06. Seething

07. Of Bile And Malice



One Nightmare Unto Another by Profane Order