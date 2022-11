»

(Lien direct) KRVNA (Black Metal, Australie) a mis en ligne le morceau "In the Absence of Gods" issu de son nouveau disque For Thine is the Kingdom of the Flesh qui sort le 12 décembre sur Third Eye Temple et Ancient Dead Productions. Tracklist :



1. For Thine Is The Kingdom Of The Flesh [7:49]

2. Gethsemane Ablaze [7:29]

3. Veni, Vidi, Vici [7:26]

4. The Flaming Hordes of Basarab [7:08]

5. In The Absence Of Gods... [7:14]

6. ...Death Shall Have No Dominion [7:16]