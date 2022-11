»

(Lien direct) TRISKELYON (Thrash Metal, Canada) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "A Time of War" extrait de son premier long-format Downfall sorti le mois dernier via Moribund Records. Tracklist :



1. Hunger (3:01)

2. Find a Way (4:05)

3. Odyssey (Blessed By Steel) (3:34)

4. Willful Ignorance (4:14)

5. A Time of War (4:03)

6. Balance of Terror (4:22)

7. Apex Predator (4:12)

8. Indifference (4:37)

9. Nobody's Business (Billy Idol cover) (3:54)