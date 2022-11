Les news du 14 Novembre 2022 News Les news du 14 Novembre 2022 Klone - Lionheart » (Lien direct) KLONE (Metal Progressif, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Meanwhile qui sortira le 10 février via KScope/Pias. L'ensemble se découvre ici :



1. Within Reach

2. Blink Of An Eye

3. Bystander

4. Scarcity

5. Elusive

6. Apnea

7. The Unknown

8. Night And Day

9. Disobedience

10. Meanwhile





» (Lien direct) LIONHEART (Hardcore, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Welcome To The Westcoast III qui sortira la 9 décembre via Arising Empire. L'ensemble est à découvrir ici :



1. The Trilogy Intro

2. Death Coms In 3's

3. Hell On Earth

4. Live By The Gun

5. Cold Water Farewell

6. Stories From The Gutter Pt. II

7. New Money - Old Pain

8. Deathbed Confession

9. At War With The Gods

10. Bonnie & Clyde '05

11. Exit Wounds





VOIR AUSSI Les news du 13 Novembre 2022

De-Solación

AJOUTER UN COMMENTAIRE