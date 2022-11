»

(Lien direct) HARVEST GULGALTHA (Death/Doom, USA) vient de sortir son nouvel album Ancient Woods sur Godz ov War Productions. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1. From the Depths of Acosmic Light

2. Vessel of the Spirit Essence

3. Cleansed in Ash (Will of the Flame Pt. 1)

4. Talisman Fed Flames

5. Primal Spirits and Iron Serpent (Will of the Flame Pt. 2)

6. Ancient Woods Poisoned Black

7. Chaos Among the Dead (Will of the Flame Pt. 3)



Ancient Woods by Harvest Gulgaltha