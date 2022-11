»

(Lien direct) ULTAR (Post-Black Metal, Russie) vient de sortir son nouveau long-format At the Gates of Dusk en auto-production. Écoute intégrale ci-dessous. Tracklist :



1. Midnight Walk and Reminiscence of Necromancy

2. Evening Star

3. Antiques

4. My Rope

5. Rats in the Walls

6. Through the Golden Gates of Dawn

7. Innsmouth



At the Gates of Dusk by Ultar