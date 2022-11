»

(Lien direct) GRIMA (Black Metal Atmosphérique) sera en tournée française du 06/01 au 20/01/2023.



Toutes les premières parties seront assurées par des groupes du label bien connu Les Acteurs de l'Ombre. Ainsi :

- HOULE assurera la date du 06/01 à Paris (Péniche Antipode), une belle occasion de promouvoir son premier album éponyme

- RUYNN et NATREMIA assureront la date du 07/01 à Bordeaux (Salem)

- RUYNN et HOULE assureront la date du 08/01 à Nantes (Le Ferrailleur)

- HYRGAL et CORPUS DIAVOLIS assureront la date du 16/01 à Marseille (Le Molotov), et là c'est vraiment de la putain de grosse affiche vu le niveau de ces deux formations

- ACOD et CATUBODUA assureront la date du 17/01 à Lyon (Rock N Eat). Là encore c'est très solide !

- LIMBES clôturera la tournée avec la date du 20/01 à Paris (Péniche Antipode).



De belles soirées black metal en perspective, pour la billetterie, je pense que vous savez comment ça se passe !