(Lien direct) TENEBRO (Death Metal, Italie) offre son nouvel EP Carne Humana en écoute intégrale et téléchargement gratuit sur Bandcamp. Il est sorti hier sur Xtreem Music. Tracklist :



01. Carne Umana

02. Trap Them and Kill Them (Impetigo cover)



Carne Umana by TENEBRO