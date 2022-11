»

(Lien direct) SATANIC WARMASTER (Black Metal, Finlande) sortira son nouvel album intitulé Aamongandr l'année prochaine sur Werewolf Records. L'artwork est signé Ken Kelly.



01. Bafomet

02. Duke's Ride (Ride Of The Spectral Hooves)

03. Berserk Death

04. The Eye Of Satan

05. Darkness… Triumphator

06. Barbas X Aamon