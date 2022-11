»

(Lien direct) RÜNDGARD (Black Metal, Chile) sortira un nouvel album intitulé Ulvmonddomānen courant février/mars 2023. En voici un premier extrait avec le titre "Constellations Of The Ancient Mirrors" :



01. Descent Above The Southern Mist

02. Stormwinds Of Frozen Fortresses

03. Dominions Of Unveiled Grim Obedience

04. Unhallowed Visions Of Monumental Black Arts

05. Constellations Of The Ancient Mirrors

06. Immortal Frostbite Times & Dust