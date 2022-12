»

HANGING GARDEN (Melodic Doom/Death/Gothic, Finlande) sortira son nouveau disque The Garden le 24 mars sur Agonia Records. Tracklist :



1. The Garden

2. The Four Winds

3. The Construct

4. The Song of Spring

5. The Fire at First Dawn

6. The Nightfall

7. The Stolen Fire

8. The Journey

9. The Derelict Bay

10. The Fireside

11. The Resolute