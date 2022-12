»

(Lien direct) Moments Of Clarity, le nouvel album de NARROW HEAD (Grunge, USA) sortira le 10 février prochain via Run For Cover Records. En voici un deuxième extrait avec le clip de "Geargead" :



01. The Real

02. Moments Of Clarity (YouTube)

03. Sunday

04. Trepanation

05. Breakup Song

06. Fine Day

07. Caroline

08. The World

09. Gearhead

10. Flesh & Solitude

11. The Comedown

12. Soft To Touch