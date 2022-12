Les news du 26 Décembre 2022 News Les news du 26 Décembre 2022 Keep Of Kalessin » (Lien direct) KEEP OF KALESSIN (Black Metal, Norvège) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Katharsis qui sortira le 24 mars via Back On Black. Un premier extrait sera mis en ligne prochainement...



1. Katharsis

2. Hellride

3. The Omni

4. War Of The Wyrm

5. From The Stars And Beyond

6. Journey’s End

7. The Obsidian Expanse

8. Throne Of Execration

