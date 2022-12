Les news du 27 Décembre 2022 News Les news du 27 Décembre 2022 Ofermod - Acherontas - black altar » (Lien direct) OFERMOD (Black Metal, Suède), ACHERONTAS (Black Metal Majestueux, Grèce) et BLACK ALTAR (Black Metal, Pologne) vont publier un Split intitulé Drakonian Elitism le 21 juin via Odium Records. Le tracklisting se découvre ici :



1. Ofermod - Intro

2. Ofermod - Vinum Sabathi

3. Ofermod - Agios Ischyros Belial

4. Ofermod - Atavistic Chants Of Leviatation

5. Black Altar - Via Draconis

6. Black Altar - In the Labyrinths Of Sithra Achra

7. Black Altar - The Oracle Of Divine Madness

8. Black Altar - Outre

9. Αχέροντας - Intra Psyche

10. Αχέροντας - Astra Magia

VOIR AUSSI Les news du 26 Décembre 2022

Keep Of Kalessin

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR Massgrav

Slowly We Rock

2022 - Selfmadegod Records / Lixiviat Records

GROUPES DU JOUR Acherontas

Black metal majestueux - 2007 - Grèce Ofermod

Black metal - 1996 - Suède