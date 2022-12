»

(Lien direct) TOTAL HATE (Black Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Marching Towards Humanicide qui sortira le 24 février via Eisenwald. L'ensemble se découvre ici :



1. Black Division (Annihilate!)

2. Res Ad Triarios Rediit

3. Antichrislem's Realm

4. Of Worthless Lives

5. Immersed In Hellfire

6. Ignited By Hate

7. When Satan's Flames Blazed

8. Marching Towards Humanicide