(Lien direct) DEAD SUN (Melodic Death Metal avec Rogga Johansson, Suède) a dévoilé le morceau-titre de son nouvel album Soul Diseased à venir le 2 février sur Xtreem Music. Tracklist :



01. Sjuk Själ

02. Deeper Down

03. Sand and Rot

04. Carved to the Bone

05. The Shape From out the Shadows

06. Mausoleum Melodies

07. Tid För Jakt

08. Soul Diseased

09. Stashed Away

10. Premature Burial