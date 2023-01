Les news du 2 Janvier 2023 News Les news du 2 Janvier 2023 Slog » (Lien direct) SLOG (Doom / Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Divination qui sortira le 13 janvier via Morbid And Miserable Records. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Illuminated Expansion

2. Synthesis Sequencer

3. Creeping Flora

4. Theurgy Equinox

5. Labyrinth Amulet

6. Bequested Endowment

7. Self Value That Utilizes Them

8. Eucharistic Purification





VOIR AUSSI Les news du 31 Décembre 2022

Rigor Sardonicous - Visitant

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR Kampfar

Til klovers takt

2022 - Indie Recordings

GROUPES DU JOUR Slog

Doom / Death Metal - Etats-Unis