»

(Lien direct) SLOG (Doom / Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Divination qui sortira le 13 janvier via Morbid And Miserable Records. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Illuminated Expansion

2. Synthesis Sequencer

3. Creeping Flora

4. Theurgy Equinox

5. Labyrinth Amulet

6. Bequested Endowment

7. Self Value That Utilizes Them

8. Eucharistic Purification