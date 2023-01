Les news du 3 Janvier 2023 News Les news du 3 Janvier 2023 Unfathomable Ruination » (Lien direct) UNFATHOMABLE RUINATION (Brutal Death Metal, Royaume-Uni) a récemment publié un nouveau single intitulé "The Defying Symphony Of Universal Dissonance". Celui-ci, sur lequel on découvre la nouvelle chanteuse en la personne de Mallika Sundaramurthy, est à découvrir ci-dessous :





Brutal Death Metal - 2010 - Royaume-Uni