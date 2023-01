»

(Lien direct) BASTARD GRAVE (Death Metal, Suède) sortira son nouvel album intitulé Vortex Of Disgust le 10 mars prochain sur Pulverized Records. En voici un premier extrait avec le titre "Necrotic Ecstasy" :



01. Sunder The Earth

02. Icon Bearer

03. Necrotic Ecstasy

04. Consumed And Forgotten

05. Nameless

06. Hunger To Devour

07. Eternal Decomposition

08. Vortex Of Disgust