(Lien direct) MAJESTIES (Black Metal, USA), projet réunissant Tanner Anderson d'Obsequiae et Carl Skildum et Matthew Kirkwold d'Inexorum, sortira son premier album intitulé Vast Reaches Unclaimed le 3 mars prochain sur 20 Buck Spin Records. En voici un premier extrait avec le titre "The World Unseen" :



01. In Yearning, Alive

02. The World Unseen

03. Our Gracious Captors

04. Verdant Paths To Radiance

05. Across The Neverwhen

06. Seekers Of The Ineffable

07. Sidereal Spire

08. Temporal Anchor

09. City Of Nine Gates

10. Journey’s End



Vast Reaches Unclaimed by Majesties