Les news du 10 Janvier 2023 News Les news du 10 Janvier 2023 Kruelty » (Lien direct) KRUELTY (Beatdown Hardcore, Japon) sortira son deuxième album intitulé Untopia le 17 mars sur Profound Lore Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Burn The System" :



01. Unknown Nightmare

02. Harder Than Before

03. Burn The System

04. Reincarnation

05. Maze Of Suffering

06. Manufactured Insanity

07. Untopia





VOIR AUSSI Les news du 9 Janvier 2023

Fange

AJOUTER UN COMMENTAIRE GROUPES DU JOUR