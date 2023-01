»

(Lien direct) LAMP OF MURMUUR (Black Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Saturnian Bloodstorm le 26 mars prochain sur Not Kvlt Records et Night Of The Palemoon pour les États-Unis et Wolves Of Hades et Argento Record pour l'Europe. En voici un premier extrait avec le titre "Conqueror Beyond The Frenzied Fog" :



01. Conqueror Beyond The Frenzied Fog

02. Hymns Of Death, Rays Of Might

03. Seal Of The Dominator

04. Descending From The Aurora

05. In Communion With The Wintermoon

06. Saturnian Bloodstorm



Saturnian Bloodstorm by Lamp Of Murmuur