(Lien direct) OLD FOREST (Black Metal des Forêts, Royaume-Uni) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Sutwyke qui sortira le 31 mars via Soulseller Records. Un premier extrait sera bientôt disponible...



1. Faust Recants (Satan Cometh)

2. Black Hearts Of Sutwyke

3. Zodiac Of War

4. Winter Years Begin

5. Master Of Arachnids

6. Witch Of Prague pt. 1

7. Witch Of Prague pt. 2

8. Effigies To The Flames