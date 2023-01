»

(Lien direct) ACOD (Black Death Metal Mélodique, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son Ep Cryptic Curse qui sortira le 3 février via Les Acteurs De L’Ombre. L'ensemble se découvre ici :



1. The Hourglass Slave

2. The Mask Of Fate

3. Cryptic Curse