(Lien direct) BLOODBOUND (Heavy/Power, Suède) sortira son nouvel album, Tales From The North le 7 juillet via AFM Records. Le tracklisting et un extrait se découvrent ici :



1. Tales From The North

2. Drink With The Gods

3. Odin´s Prayer

4. The Raven´s Cry

5. Mimir`s Crystal Eye

6. Between The Enemy Lines

7. Land Of Heroes

8. Sail Among The Dead

9. Stake My Claims

10.Sword And Axe

11. 1066