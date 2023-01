»

(Lien direct) DARKALL SLAVES (Brutal Death, France) a récemment sorti son nouvel opus Mephitic Redolence of the Decomposed via New Standard Elite. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1. Marks of Ritualistic Defacement

2. Revealed Through Cruentation

3. Ingluvious Depravities

4. Mephitic Redolence of the Decomposed

5. Cacophrenic Apperceptions

6. Filthy Carcass Dissolution

7. Opprobrious Nascency

8. Invultuation



Mephitic Redolence of the Decomposed by Darkall Slaves