(Lien direct) FREEROAD (Hard Rock/Heavy Metal, Mexique) offre sur ce lien son premier long-format Do What You Feel!. Sortie ce jour sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Do What You Feel!

2. Rock Chaser

3. Pray For The King

4. Movin' On

5. Nature Of Change

6. Five Hours To Mexico

7. Liar

8. Nobody Listens, The Psychonaut

9. Twilight Row