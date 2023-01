»

(Lien direct) REVENANT MARQUIS (Black Metal, Royaume-Uni) sortira au deuxième semestre 2023 sur Death Prayer Records un nouvel album intitulé All The Pleasures Of Heaven. Voici le tracklisting :



01. Linnet Through The Marshes

02. All The Pleasures Of Heaven

03. Ankles Cadaverous

04. Black Metal

05. Luck & Evil

06. To The People Of This Hamlet

07. Bliss