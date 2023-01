»

(Lien direct) Pulsations From The Black Orb, le premier album d'ASTRIFEROUS (Death Metal, Costa-Rica) sortira le 10 mars prochain sur Me Saco Un Ojo Records et Pulverised Records. En voici un extrait avec le titre "Teleport Haze" :



01. Intro (The Black Orb)

02. Blinding The Seven Eyes Of God

03. Teleport Haze

04. Metasymbiosis

05. Forlorn And Immemorial

06. Ominous And Malevolent

07. Lunomancy

08. Symmetries That Should Not Be



Pulsations from the Black Orb by Astriferous