(Lien direct) AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD (Black Experimental, Espagne), sortira son nouvel opus, "Heart of Silence", le 3 Mars prochain chez I, Voidhanger Records. Pochette, premier extrait, et tracklist ont déjà été dévoilés, plus qu'à patienter !





1. Listen

2. Closing Circle

3. Heart of Silence

4. Chthonic Summoning

5. Guardian of the Threshold

6. Anointed with Fire

7. God Is in the Rain

8. Severing Light



Heart of Silence by AT THE ALTAR OF THE HORNED GOD