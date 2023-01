»

(Lien direct) OVERKILL (Thrash) sortira son nouvel album Scorched le 14 avril prochain via Nuclear Blast. Un premier extrait The Surgeon vient d'être publié :





Tracklist :



1. Scorched

2. Goin' Home

3. The Surgeon

4. Twist of the Wick

5. Wicked Place

6. Won't Be Comin' Back

7. Fever

8. Harder They Fall

9. Know Her Name

10. Bag o' Bones