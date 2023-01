»

(Lien direct) INFERION (Blackened Melodic Death Metal, USA) va rééditer son premier long-format Given To the Ground (1999) le 10 février au format CD digipak. Tracklist :



1. Given To The Ground

2. Luxor Massacre

3. Entering Death Without A Name

4. Killing Off Life

5. Religious War

6. When The Fire Dies

7. Realm of Solitude

8. Angelic Suffering

9. Further Into The Vortex

10. Entering Death Without A Name (2023 Re-Recording)*

11. Killing Off Life (2023 Re-Recording)*

12. Religious War (2023 Re-Recording)*



*Digital-only bonus tracks



Given To The Ground (2023 Digipack Reissue) by Inferion