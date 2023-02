»

(Lien direct) CHILDREN OF THE REPTILE (Heavy Metal, USA) sortira son nouveau disque Heavy is the Head le 7 avril en auto-production. Tracklist :



1. Delvers in Darkness*

2. Warriors of Light

3. Burner

4. Silent Circle

5. Fear The Old Blood

6. Seven Days of Fire

7. Last Words (Ruin's Ride)

8. Adventurers

9. Oath to Orde



Burner by Children of the Reptile