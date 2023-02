»

SACRIFICIUM (Death Metal, Allemagne) a dévoilé le titre "Martyrium" extrait de son nouvel opus Oblivion à venir le 10 mars via Nordic Mission. Tracklist :



1. Annihilated

2. Martyrium

3. From Above

4. Born Guilty

5. Where All Prayers Fail

6. Eye for an Eye

7. Decadence Reigns

8. Cohorts of Oblivion

9. Death from Within

10. Written in my Scars