(Lien direct) CADAVER SHRINE (Death/Doom, Pays-Bas) offre son premier long-format Benighted Desecration en écoute intégrale. Sortie demain chez Chaos Records. Tracklist :



1. The Reverberation

2. And Death Crawls

3. Dragged Away

4. The Black Door

5. Tongues Spread

6. Benighted Desecration

7. Faceless Abomination

8. The Shattered Corpse