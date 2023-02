»

(Lien direct) DEATH REICH (Death Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album Disharmony prévu pour le 17 mars via Non Serviam Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Disharmony

2. World War

3. In Serpents Skin

4. Dissimulation

5. Hysteria

6. Oblivion

7. Suffocation

8. Fall Of Kings

9. Vermin

10. Atrocity

11. The Death Of The Peace Of Westphalian