»

(Lien direct) ANTHROPOPHAGOUS (Death Metal, USA) sortira son deuxième album intitulé Abuse Of A Corpse le 7 avril sur Headsplit Records et Night Rhythm Recordings. En voici un premier extrait avec le titre "Incurable Blood Cancer" à découvrir ci-dessous :



01. No Fire Can Warm You

02. The Oozing Room

03. Abuse Of A Corpse

04. Hidden Crematoriums

05. I Drink From Your Skull

06. Between Always And Never

07. Incurable Blood Cancer

08. Acrimony, Spite, And Malice

09. Crushing The Death Deniers



Abuse of a Corpse by Anthropophagous