»

(Lien direct) BRED FOR SLAUGHTER (Blackened Death/Grind, USA) rejoint Horror Pain Gore Death Productions pour la sortie le 17 mars de son premier EP Here You're Born... Here You Die. Tracklist :



1. Kill You Dead

2. Splattered With Toxic Waste

3. Plague On Humanity

4. Sacrificed At Dawn

5. Gutted And Devoured

6. Backyard Graveyard