(Lien direct) ATEMPORAL (Black Metal), projet solo de Sebastian Montesi (Mitochondrion, Auroch), sortira "Thorn Genesis" le 7 Avril prochain chez I, Voidhanger Records. Sa tracklist, sa pochette, ainsi qu'un premier extrait sont à découvrir ci-dessous :





1. The Great Warding

2. Draped In Abyssal Fire

3. Three Initiates Meet At The Cemetery Crossroads

4. The Hag's Lamentation

5. Meditation On Azoth

6. Backward Down The Thorny Path



Thorn Genesis by ATEMPORAL