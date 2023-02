»

(Lien direct) THEY GRIEVE (Atmospheric Sludge/Drone/Post-Metal, Canada) propose à cette adresse l'écoute intégrale de son nouvel album To Which I Bore Witness sorti le 24 février sur Silent Pendulum Records. Tracklist :



1. Wither (7:12)

2. Under the Weight (7:23)

3. If Light Should Appear (7:00)

4. To Which I Bore Witness (6:43)

5. Guided (3:18)

6. Weakness (8:01)



Durée totale : 39:40