(Lien direct) War Remains, le nouvel album d'ENFORCED (Thrash / Crossover, USA) sortira le 28 avril prochain sur Century Media Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "Hanged By My Hand" :



01. Aggressive Menace

02. The Quickening

03. Hanged By My Hand

04. Avarice

05. War Remains

06. Mercy Killing Fields

07. Nation Of Fear

08. Ultra-Violence (YouTube)

09. Starve

10. Empire