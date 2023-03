»

(Lien direct) ARMAGH (Heavy/Black, Pologne) va ressortir le 26 mai via Dying Victims Productions son dernier album Serpent Storm (2022). Tracklist :



1. Woman from the Hills

2. Howling of the Black Wind

3. Into the Fumes of Deutero-Steel

4. Shadow Walkers

5. Mhacha’s Height

6. Storm over Satanic City

7. Industrial District Fever

8. Beyond the Night

9. Flattened Rats

10. Death Is Near



Serpent Storm by Armagh